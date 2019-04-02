Kamil Saka Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR EDREMİT belediye başkan adayı olan Kamil Saka isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR EDREMİT ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Kamil Saka isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BALIKESİR EDREMİT adayı Kamil Saka kimdir? Bağımsız BALIKESİR EDREMİT adayı Kamil Saka yüzde kaç oy aldı?

Kamil Saka Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR EDREMİT belediye başkan adayı olarak gösterilen Kamil Saka EDREMİT ilçesinde % 12,18 oranında oy almıştır. EDREMİT ilçesinde % 12,18 oranında oy olan Kamil Saka adlı Bağımsız adayı toplamda 11.102 adet oy sayısına ulaştı.

Kamil Saka Kimdir?

ADAY-CHP-BALIKESİR-EDREMİT

BALIKESİR EDREMİT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.