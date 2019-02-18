Kamile İkiz'den Bronz Madalya

Kaynak: İHA

15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası sona erdi.51 ülkeden 1615 sporcunun katıldığı Turkish Open Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonaya Kayseri'den katılan milli sporcu Kamile İkiz 49 kg'da mücadele etti.Seyir keyfi yüksek olan şampiyonada mücadele eden Kamile İkiz 49 kg'da yaptığı zorlu mücadeleler sonunda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada ülkemizi temsil eden ve bronz madalyanın sahibi olan Kamile İkiz'i ve antrenörü Hasan Önal'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ