Haberler » Güncel » Kamışlı'da art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı - Haber

Kamışlı'da art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi.

11.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:59Kamışlı'da art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı

'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Patlama bölgesinden görüntüler

-Yanan araçlar

-Detaylar



Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58 Kütahya'da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandı
17:53 Karabük'te TOKİ konutları sahiplerini buldu
17:57 FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ (1)
17:53 Büyükşehir'den fidan dikim seferberliği
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:00:36