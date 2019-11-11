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- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı

- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralıKAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi.

11.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:31
- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı
KAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 ayrı noktada patlama meydana geldiği belirtildi. Bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği, dumanlar yükseldiği öğrenildi. Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı

Güncel

Kaynak: İHA


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