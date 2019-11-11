- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı

KAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 ayrı noktada patlama meydana geldiği belirtildi. Bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği, dumanlar yükseldiği öğrenildi. Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA