17.06.2019 16:45
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Kamışlı'da bomba yüklü motosikletle saldırı; dumanlar Nusaybin'den görüldü

Kamışlı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşında bulunan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.


MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşında bulunan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Patlamada 2 kişi, yaralanırken, bölgeden yükselen dumanlar, Nusaybin'den görüldü.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Kamışlı'nın Reci Caddesi'nde, hareket halindeki bomba yüklü motosiklet, öğle saatlerinde, uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının hangi terör örgütü tarafından yapıldığı bilinmezken, yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bölgedeki patlama, Türkiye'den duyulurken, yükselen dumanlar ise Mardin Nusaybin'den görüldü.

- Mardin
Kaynak: DHA
Nusaybin, Güncel

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