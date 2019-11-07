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Kamışlı'da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentinde PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki bölgede devriye atan Rus konvoyu görüntülendi.

07.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:07 Kamışlı'da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi
Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentinde PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki bölgede devriye atan Rus konvoyu görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı kentinin bir bölümü rejim, diğer bölümü ise PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunuyor. Bugün öğle saatlerinde terör örgütü PYD/YPG üyelerinin öncülük ettiği ağır silahlı pikap ve Rusya bayraklarını taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Kamışlı çevre yolundan şehrin doğu tarafından giden devriye ekipleri daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan teröristlere ait konvoyların da zaman zaman Kamışlı çevre yolundan geçtikleri görüldü. - MARDİN

Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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