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Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçtiSuriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.

05.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:48
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti
Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.
Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKKYPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti

Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: DHA


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