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Kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyorSURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün inen Rusya'ya ait olduğu belirlenen 50 kişilik asker ve askeri danışmanı taşıyan uçağın ardından uçak hareketliği bugün de devam etti.

23.10.2019 19:48
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün inen Rusya'ya ait olduğu belirlenen 50 kişilik asker ve askeri danışmanı taşıyan uçağın ardından uçak hareketliği bugün de devam etti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Dün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün 3 Rus uçağının daha iniş yaptığı gözlendi. Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenilirken, uçakların iniş ve kalkışları Nusaybin'den görüntülendi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(DHA)-
Kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor

Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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