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Kamışlı'da, teröristlerin kullandığı binada Suriye bayrakları

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Suriye bayrakları asıldı.

10.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:32Kamışlı'da, teröristlerin kullandığı binada Suriye bayrakları

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan 'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Suriye bayrakları asıldı.

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı, Kamışlı'da petrol sahasında bulunan Rmelan'daki binaya Suriye bayraklarının asıldığı görüldü. Rejim güçlerinin dolaşırken görüldüğü Kamışlı'da, ABD'ye ait zırhlı araç da Mardin Nusaybin'den görüntülendi. Aracın, bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi.



Suriye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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