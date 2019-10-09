Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı operasyonun ardından Suriye'nin PYD-PKK kontrolündeki Kamışlı kentinden peş peşe atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti. Büyük bir panik yaşandı.

EVE İSABET ETTİ

Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Kamışlı'dan geldiği bildirilen 2 roket mermisi Suriye sınırına yakın bir evin üst katına isabet aldı. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak isabet alan siteye girişlere izin vermedi.

Patlamalar nedeniyle Suriye sınırına sıfır noktada faaliyet gösteren Yıldırım İlkokulu ve Yıldırım Ortaokulundaki öğrenci, öğretmen ve veliler panik yaşadı. Patlama sonrası öğrenciler okuldan çıkarak evlerine gitti.

Öte yanda Kamışlı'dan atılan roketlerin Nusaybin'de bir eve isabet etmesi sonucu sınırdaki birliklerden karşılık verildi.

CEYLANPINARA DA 2 ROKET ATILDI

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.



