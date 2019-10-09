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Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan teröristlerce atılan 9 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti. Roketin isabet ettiği bir sokakta 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

09.10.2019 23:09

Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Nusaybin'e roketle saldırıda bulundu. Mardin'in Nusaybin atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi. Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI

Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Karadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı. Kara operasyonu ise 22:30 sularında başladı.

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