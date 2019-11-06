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Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

Esed rejimi ordusunun asker konuşlandırdığı Suriye'nin Kamışlı kentinde inen Rus uçağı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

06.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:58

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında, Rus uçağı hareketliliği sürüyor.

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye ordusunun Kamışlı kentinin 60 km doğusuna kadar asker konuşlandırdığını duyurmasının ardından kente inen Rus uçağı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Önceki gün 50kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı. Uçağın iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.

SANA, ASKER KONUŞLANDIRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

SANA devlet ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinden 60 km doğuya kadar olan alana konuşlandı" denildi.

Ajans daha önce, düzenli ordu birliklerinin Kamışlı yakınlarına konuşlanmaya başladığını bildirmişti.

Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

Nusaybin, Güncel

Kaynak: DHA


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