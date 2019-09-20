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Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, kamıştan yaptığı enstrümanla yıllardır düğünlerde çalgı çalıyor.

20.09.2019 13:04Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, kamıştan yaptığı enstrümanla yıllardır düğünlerde çalgı çalıyor.
İlçede 22 yıldır kamıştan müzik aleti yapan Özer, "düzele" ismi verilen üflemeli çalgıyla düğün ve etkinliklere renk katıyor.
Yaptığı enstrümanla geçimini sağladığını belirten Özel, "Eğlencenin olduğu her yerde çalıyorum. Bunu çalarak var olan bir kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Çalgıyı kamıştan yapıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum. İmkan verilmesi durumunda Hakkari ve ilçelerinde kurslar açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Recep Özer, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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