Haberler » kultur-sanat » Haber

Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, kamıştan yaptığı enstrümanla yıllardır düğünlerde çalgı çalıyor.

20.09.2019 13:52
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, kamıştan yaptığı enstrümanla yıllardır düğünlerde çalgı çalıyor.
İlçede 22 yıldır kamıştan müzik aleti yapan Özer, "düzele" ismi verilen üflemeli çalgıyla düğün ve etkinliklere renk katıyor.
Yaptığı enstrümanla geçimini sağladığını belirten Özel, "Eğlencenin olduğu her yerde çalıyorum. Bunu çalarak var olan bir kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Çalgıyı kamıştan yapıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum. İmkan verilmesi durumunda Hakkari ve ilçelerinde kurslar açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istiyorum." dedi.
Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor

Recep Özer, Şemdinli, Hakkari, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
15:22 "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"
14:54 Muğla'da kruvaziyer turizmi
14:06 İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı
13:59 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığında Şeref Üyesi seçimi
13:58 "Kenger sakızı" geçim kaynağı oldu
13:52 Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor
13:24 Mağaradan gelen lezzet