Haberler » Güncel » Kammuri Tayfunu Filipinler'de hayatı etkilemeye devam ediyor - Haber

Kammuri Tayfunu Filipinler'de hayatı etkilemeye devam ediyor

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Kammuri Tayfunu sebebiyle yüzlerce uçuş ve denizyolu seferi iptal edildi.

03.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:56Kammuri Tayfunu Filipinler'de hayatı etkilemeye devam ediyor

'in kuzeyinde etkili olan Kammuri Tayfunu sebebiyle yüzlerce uçuş ve denizyolu seferi iptal edildi.

Filipinler'in Luzon Adası ve çevresinde etkili olan tayfunda, rüzgar hızı saatte 190 kilometreye ulaştı. Kammuri tayfunu sebebiyle 500'den fazla uçuşun durdurulması yaklaşık 100 bin kişi etkiledi. Ülkenin kuzeyinde etkisini artıran tayfunda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinli yetkililer, tayfundan en çok etkilenen bölgelerin Luzon Adası ve çevresi olduğunu, başkent Manila'da da aşırı yağışın etkili olduğunu belirtti. Tayfun sebebiyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı hava trafiğine kapatıldı. Yetkililer, 225 bin kişinin tahliye edilmesi kararını alırken, sel uyarısı da yaptı. Sahil güvenlik yetkilileri ise sert rüzgarlar nedeniyle, denizyolu ulaşımını durduklarını belirtti. Luzon Adası ve Manila'da birçok yerleşim yerinin ve elektrik hatlarının Kammuri Tayfunu'nda zarar gördüğü bildirildi.  Filipinler Uluslararası Meteoroloji Ajansı, tayfunun Perşembe gününe kadar ülkede etkili olacağını ve Cuma günü ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

-Sökülen ağaçların görüntüleri

-Yıkılan elektrik direklerinin görüntüleri

-Detaylar



Filipinler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28 Down sendromlu Tolga'nın tekvando başarısı - Haber
11:28 Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı - Haber
11:27 Bitlis'te okula gidemeyen 75 öğrenciye evde eğitim hizmeti - Haber
11:24 Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi - Haber
11:23 Mobil ofis karavanı Kartepe'de - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
11:04 Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:38:50