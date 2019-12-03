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Kammuri Tayfunu Filipinler'de hayatı etkilemeye devam ediyor

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Kammuri Tayfunu sebebiyle yüzlerce uçuş ve denizyolu seferi iptal edildi.

03.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:25Kammuri Tayfunu Filipinler'de hayatı etkilemeye devam ediyor

'in kuzeyinde etkili olan Kammuri Tayfunu sebebiyle yüzlerce uçuş ve denizyolu seferi iptal edildi.

Filipinler'in Luzon Adası ve çevresinde etkili olan tayfunda, rüzgar hızı saatte 190 kilometreye ulaştı. Kammuri tayfunu sebebiyle 500'den fazla uçuşun durdurulması yaklaşık 100 bin kişi etkiledi. Ülkenin kuzeyinde etkisini artıran tayfunda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinli yetkililer, tayfundan en çok etkilenen bölgelerin Luzon Adası ve çevresi olduğunu, başkent Manila'da da aşırı yağışın etkili olduğunu belirtti. Tayfun sebebiyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı hava trafiğine kapatıldı. Yetkililer, 225 bin kişinin tahliye edilmesi kararını alırken, sel uyarısı da yaptı. Sahil güvenlik yetkilileri ise sert rüzgarlar nedeniyle, denizyolu ulaşımını durduklarını belirtti. Luzon Adası ve Manila'da birçok yerleşim yerinin ve elektrik hatlarının Kammuri Tayfunu'nda zarar gördüğü bildirildi.  Filipinler Uluslararası Meteoroloji Ajansı, tayfunun Perşembe gününe kadar ülkede etkili olacağını ve Cuma günü ülkeyi terk edeceğini duyurdu.



Filipinler, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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