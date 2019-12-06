Kampa giden Kıvanç Tatlıtuğ'un mangalda yumurta pişirdiği görüntülere beğeni yağdı

Eşi Başak Dizer'le uzun bir Avrupa tatiline çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından hayranlarıyla keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

KENDİNİ DOĞANIN KOLLARINA ATTI

Geçtiğimiz günlerde İspanya tatilindeyken yaptığı paylaşımlara binlerce yağan başarılı oyuncu, kamp için kendini doğanın kollarına attı. Instagram hesabından yaklaşık 2 dakikalık bir video paylaşan sevilen oyuncu Oscar ödüllü film "Into the Wild"a gönderme yaptı.

"MANZARAYA BAK MANZARA ÇEKMİŞ"

Binlerce beğeni alan Tatlıtuğ, temiz havanın ve ormanın tadını çıkardı. Mangal'da yumurta pişiren Tatlıtuğ'a takipçileri iltifat dolu yorum yağdırdı. Çoğu takipçi "Manzaraya bak manzara çekmiş, Parmağındaki alyansına kurban güzel insan" yorumları yapıldı.

"NE OLUR ARTIK EKRANLARA DÖN"

Son olarak Çarpışa dizisinde rol alan oyuncuyu özleyen hayranları paylaşımının altına "Ne olur artık ekranlara dön" yorumlarını yaptı.