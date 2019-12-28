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Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı

DEVRE arası kamp çalışmaları için Antalya'ya giden Sivas Belediyespor takımının otobüsü buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

28.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:08 Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı

DEVRE arası kamp çalışmaları için 'ya giden Belediyespor takımının otobüsü buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Otobüs, ekiplerin yardımı ile zincir takılmasının ardından yola devam etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti. Ancak, içerisinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsü Konya-Antalya yolu üzerinde yer alan Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı. Kafilenin yardım çağrısı üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat bölgede bekleyen takım otobüsü, Karayolları ekiplerinin yoldaki tuzlama çalışmaları sonrasında, tekerlere zincir takılarak yoluna devam etti. Bu anları otobüste bulunan futbolcular cep telefonları ile kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otobüsün görüntüsü

Kurtarma çalışmaları

Tekerlere zincir takılması



Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

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