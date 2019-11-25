Haberler » Güncel » Kampanya yapıp yaşlı kadına sandalye aldılar - Haber

Kampanya yapıp yaşlı kadına sandalye aldılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri başlattıkları kampanyayla Çaycuma ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.

25.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:36Kampanya yapıp yaşlı kadına sandalye aldılar
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri başlattıkları kampanyayla ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarih bölümü 3. sınıf öğrencileri topladıkları paralarla 89 yaşındaki alzaymır hastası Hayriye Toplu'ya sandalye aldı.
Omurilik Felçlileri Derneği Çaycuma Temsilcisi Cem Ünal ile irtibata geçen yardımsever öğrenciler, ilçeye bağlı Çay Mahallesi'nde ikamet eden Hayriye Toplu'ya tekerlekli sandalyeyi teslim ettiler.
Toplu'nun bakımını üstlenen kızı Müşerref Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlılıklarından dolayı üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Bir yere götüremiyordum, evde canı sıkılıyordu. Camlardan bakıyordu. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.
Omurilik Felçlileri Derneği Çaycuma Temsilcisi Cem Ünal da öğrencilerin toplumsal duyarlılık noktasında iyi bir örnek olduklarını ifade ederek, "Öğrenciler bunu devam ettireceklerini söylediler. Mutluyuz." diye konuştu.
Üniversite öğrencisi Mert Taçar ise yardımcı oldukları için mutlu olduklarını anlatarak, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bunlar çoğalır. Önemli olan teyzenin mutluluğu." şeklinde konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çay Mahallesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Liseli gençlerin yarıştığı "Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası" sona erdi
17:55 FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli itirafçı oldu
17:54 Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
17:52 Başkan Kılınç'tan, kadına yönelik şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı
17:51 Isparta Gülü, Başkan Başdeğirmen'in de katılımıyla İstanbul'daki kongrede ele alındı
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:57:22