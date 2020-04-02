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Kampanyanın çocuk destekçisine kaymakamdan teşekkür

TÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Erzurum'un Karayazı ilçesinden Devran Özmen (9) de harçlıklarından biriktirdiği 29 lirayla destek oldu.

02.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:41
Kampanyanın çocuk destekçisine kaymakamdan teşekkür

TÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Erzurum 'un Karayazı ilçesinden Devran Özmen (9) de harçlıklarından biriktirdiği 29 lirayla destek oldu. Bu davranıştan etkilenen Kaymakam Abdulgani Mağ, Özmen'e teşekkür ederek, hediye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, Erzurum'a bağlı Karayazı ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Hülya-Ferdi Özmen çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi Devran da destek verdi. İlçedeki akaryakıt istasyonunda çalışan babasının verdiği harçlıkları biriktirdiği kumbarasını alan, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Devran, Kaymakam Abdulgani Mağ ile görüştü. Mağ, kampanyaya destek olmak istediğini söyleyen Devran'a yardımcı olmak için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden 2 polis memurunu görevlendirdi. Devran, kumbarasında biriktirdiği parasını bankaya götürerek, kampanya hesabına yatırdıktan sonra makbuzunu alıp, evine gitti.

'BABASI OLARAK GURUR DUYDUM'

Devran'ın babası Ferdi Özmen, "Akaryakıt istasyonunda çalıştığım için eve geç geliyorum. Televizyonda haberleri izlerken Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı kampanyayı gördük. Eşimle katılmak istedik, olmadı. Biraz sonra Devran, kampanyayla ilgili sorular sordu. Ben sabahleyin işe gittim. Araçla köylere petrol götürdük, bu sırada eşim Devran'ın 3 saattir ortada olmadığını söyledi. Ben de hemen işi bitirip ilçeye geri döndüm. Devran'ı ararken sokakta karşılaştık. Bana polis ağabeylerle beraber olduğunu ve kendisine hediyeler verdiklerini söyledi. Yaptığı bağıştan hiç bahsetmedi. Meğerse kumbarasını ve bağış dekontunu saklamış. Devran'ın kampanyaya katıldığını sosyal medyadan öğrendim. Kendisiyle hem gurur duydum hem de duygulandım. Bizim yapamadığımızı Devran yaptı, baba olarak bana gurur verdi" dedi.

KAYMAKAM MAĞ:  EN ZOR GÜNDE KENETLENMEYİ BAŞARAN MİLLETİZ

Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ ise oyuncak araba hediye ettiği Devran'a teşekkür etti. Mağ, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevi 2 polis memuruyla Devran'a ve kardeşlerine daha sonra yeni hediyeler de gönderdi. Biriktirdiği parasını bağışlayan Devran'ın kumbarasını tekrar dolduran Mağ, "7'den 70'e herkes bunun farkında millet olarak. En zor günde kenetlenmeyi başarmış bir milletiz. 7'den 70'e herkes üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlardan beklentimiz evde kalıp virüsle mücadelede kamu kurumlarına yardımcı olmaları. Böylesi anlamlı bir kampanyaya destek veren Devran ve ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Karayazı, Erzurum, Güncel
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