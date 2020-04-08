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Kampanyaya bağış yapabilmek polisten yardım istedi

RİZE'nin Pazar ilçesinde ev hanımı Tülay Rumeli (52), 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış için gitmek istediği bankaya ulaşım sorunu nedeniyle gidemeyince, polisten yardım istedi.

08.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:23
Kampanyaya bağış yapabilmek polisten yardım istedi

RİZE'nin Pazar ilçesinde ev hanımı Tülay Rumeli (52), 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış için gitmek istediği bankaya ulaşım sorunu nedeniyle gidemeyince, polisten yardım istedi.

Pazar ilçesinde ev hanımı Tülay Rumeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yapmak istedi. Ulaşım sorunu nedeniyle bankaya gidemeyen Rumeli, 155 polis hattını arayarak yardım istedi. Eve gelen ve bin TL bağışı alarak bankada yardım hesabına yatıran polis memurları, dekontu Tülay Rumeli'ye teslim etti. Rumeli, polis memurlarına teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Rumeli, Polis, Güncel
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