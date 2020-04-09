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Kamplarda korona virüs tedbirleri

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ve El Bab kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde yeni tip korona virüse karşı alınacak önlemlere dair bilgilendirme çalışması yapıldı.

09.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:39
Kamplarda korona virüs tedbirleri
Kilis 'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ve El Bab kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde yeni tip korona virüse karşı alınacak önlemlere dair bilgilendirme çalışması yapıldı.

Azez ve El Bab kırsalında bulunan sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde yeni tip korona virüse karşı alınacak önlemlere dair bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Korana virüse karşı alınan tedbirler hakkında açıklama yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, "Kamplarda, Covid-19 salgını hakkında bilgilendirme afişleri ve çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. Bizimle birlikte yerel sağlık örgütleri de çadır çadır gezip çalışmalar yürütüyor. Ayrıca bilgilendirmenin yanında 641 aileye hijyen paketi ve bin 722 aileye temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Azez kırsalındaki Yazıbağ çadır kentte bulunan hastanede görev yapan Dr. Muhammed Hammadi ise, "Yaptığımız çalışmalar sonucu şu ana kadar pozitif bir vakaya rastlamadık. Ekiplerimiz çadır kentleri gezip Covid-19 ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütmeye devam ediyor" dedi. - AZEZ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis, Azez, Güncel
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