Kampüs Ligleri Devam Ediyor

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İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Fakülteler Arası Kampüs Ligleri grup safhasında oynanan maçlarla devam ediyor.Oynanan müsabakalarla ilgili konuşan Kampus Ligleri Koordinatörü Taha Yasin Ilkım, maçların büyük bir heyecana sahne olduğunu ifade etti. Ilkım, "Sene başında yapmış olduğumuz planlama dahilinde futbol, basketbol ve masa tenisi branşlarında yarışma takvimleri düzenledik. Branşların katılım yoğunluğuna göre müsabaka tarihleri ve fikstürler yaptık. Tahmin ettiğimiz üzere en fazla katılımın olduğu futbol branşına ait fikstürü sene başından başlayarak her iki dönemi de kapsayacak şekilde organize ettik. Basketbol branşı için ise bu dönem sonunda fakülteler takım sorumlusu hocalarımızla bir araya gelip teknik toplantı ve kura çekimi yaparak ikinci dönemin hemen başında karşılaşmaları oynatmayı düşünüyoruz. Bireysel sporlardan olan masa tenisi organizasyonu için ön hazırlıklarımızı tamamladık önümüzdeki hafta içerisinde kayıtları alıp müsabakaları başlatacağız" dedi.Futbol karşılaşmalarının takibini yapan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Salonu Amiri Mesut Karakuş, oynanan müsabakalarla ilgili, "Sorunsuz bir lig olduğunu söylemek yanlış olmaz. Rekabeti ve fair play anlayışı üst seviyelerde olan karşılaşmalara ilgi yüksek. Gençlerimizin yeteneklerini sergilediği müsabakalar her geçen gün daha fazla seyirci çekmektedir" dedi. - MALATYA