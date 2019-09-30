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Kampüs Ligleri müsabakaları için kayıtlar başladı

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan "Kampüs Ligleri" müsabakaları için kayıtlar başladı.

30.09.2019 14:22Kampüs Ligleri müsabakaları için kayıtlar başladı
Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan "Kampüs Ligleri" müsabakaları için kayıtlar başladı.

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı başvuru süreciyle ilgili verdiği bilgide, "2019-2020 sezonu İnönü Üniversitesi 3. Kampüs Ligleri müsabakaları Ekim ayının son haftası içinde başlayacak. Bu yıl basketbol, futbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında müsabakalar oynanacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören müsabakaların, bu yıl da çok yoğun bir tempoda gerçekleşeceğini umuyoruz. Öğrencilerimizin tesislerden yararlanabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Avcı, "Görüş ve önerileri olan herkes bizlere 0422 341 0798 nolu dış hat veya 4466 nolu iç hattı ya a spor.sube@inonu.edu.tr adresinden ulaşabilirler" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Oğuz Avcı, Güncel

Kaynak: İHA

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