Kampüste Değil, Sahada Üniversite Olacağız"

Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
, kampüsle sınırlı kalmayıp uygulama sahalarında yer alan bir üniversite olacaklarını belirtti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Çalış, mühendislik fakültesinin akademik kurul toplantısına katıldı.
Çalış, toplantıda yaptığı konuşmada, kampüste üniversite değil, sahada üniversite olacaklarını belirterek, bu konuda akademisyenlere büyük görev düştüğünü belirtti.
Akademik kurul toplantısına rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu
, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç da katıldı.