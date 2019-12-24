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Kampüste görme engellilere farkındalık

Sakarya Üniversitesinde görme engellilerle ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak amacıyla 'Kampüste Braille' isimli etkinlik düzenlendi.

24.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:00 Kampüste görme engellilere farkındalık
Üniversitesinde görme engellilerle ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak amacıyla 'Kampüste Braille' isimli etkinlik düzenlendi.

SAÜ Sağlık Kültür ve Dairesi Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Görme Engellileri Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, ayı boyunca fakültelerde stant kurularak görme engellilerle ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak amaçlandı.

Etkinlikte Görme Engelliler Birim Sorumlusu İbrahim Bingül, "Okumak ve yazmak her insanın en temel hakkıdır. Bu hak diğer insanları olduğu kadar görme engellileri de ilgilendirmektedir. 1825 yılında Louis Braille tarafından bulunan, Birleşmiş Milletlerce evrensel yazı olarak kabul edilen 'Braille' yazının kampüsümüzde tanıtımını ve karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedefleyerek kampüste Braille uygulamasına başladık" dedi. - SAKARYA

Sakarya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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