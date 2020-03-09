Kampüste Reklam Var'ın on altıncısı düzenledi
Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübünün on altıncısını düzenlediği "Kampüste Reklam Var" etkinliği Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
09.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:17
Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübünün on altıncısını düzenlediği "Kampüste Reklam Var" etkinliği Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
Etkinlik sektörün önde gelen isimleri ile öğrencileri bir araya getirdi. Etkinliğin ilk gününde Group EMEA CEO'su Demet İkiler, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, Havas İstanbul Ceo'su Cüneyt Devrim, Facebook Ajans Sorumlusu Serkan Tavşanoğlu, Über'in Kurucusu Hande Arslan, oyuncu Serhat Arslan, Hypers Ajans kurucusu Tolga Akış, youtuber Berkcan Güven, youtuber Efe Uygaç ve rap sanatçısı Önder Doğan/Murda konuşmacı olarak katıldı.
Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü Başkanı Ahmet Onur Ürkmez etkinlikle ilgili "Bu etkinliğin on altıncısını düzenliyoruz şu anda ve galiba en iyi etkinliğimiz bu oldu. Gelen isimler çok büyük isimler ve bu isimleri getirmek zor oldu bizim için. Bu etkinlik yedi ayda hazırlanarak ortaya çıktı ve başardığımız için çok mutluyuz." dedi.
Group EMEA CEO'su Demet İkiler, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler reklamcılık sektöründe insanlara dokunabilecek reklamlar yapmanın öneminden bahsetti. Yeni fikir üretmenin gençleri başarıya götüreceğine değindi. Demet İkiler reklamcılık sektöründe bilgi döneminde olduklarını belirterek "Bizim işimiz tüketiciyi tanımak. Tüketiciyi dijital ortamlarda bıraktıkları veri ve bunları anlamlandıran algoritmalar ve yapay zeka gibi teknolojiler sayesinde çok daha iyi analiz etmeye, onların derinlerine inmeye, yaşam tarzları ve seçimleriyle ilgili veri sahibi olmaya başladık. Yani iletişimde çok kalabalık dahi olsanız biz sizi o kalabalıklar içinde tekilleştirebiliyoruz, kişiselleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bunun sayesinde sizleri en iyi şekilde tanıyıp mesajlarımızı size ulaştırabiliyoruz." dedi.
Volkan İkiler ise "Bizim için en önemli şey fikir ve bu fikri sürdürülebilir olarak yeşertip büyütmek. Büyüttüğünüz bu fikri tüm mecralarda anlam teşkil edecek bir şekilde yayma becerisine sahip olmaktır" açıklamasında bulundu.
8 Mart Pazar günü devam eden etkinliğin ikinci gününde İllüstrasyon sanatçısı Ethem Onur Bilgiç, İllüstrasyon sanatçısı Burak Şentürk, teknoloji/pazarlama stratejisti Hakan Akben, influencer Damla Altun, seri girişimci Hakan Baş öğrencilerle buluştu. Konuşmacılar etkinliğin ikinci gününde dijital pazarlama, sosyal medya, reklam sektörü ve influencerlık gibi yeni medya konularını öğrencilerle paylaştı. - ESKİŞEHİR
Etkinlik sektörün önde gelen isimleri ile öğrencileri bir araya getirdi. Etkinliğin ilk gününde Group EMEA CEO'su Demet İkiler, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, Havas İstanbul Ceo'su Cüneyt Devrim, Facebook Ajans Sorumlusu Serkan Tavşanoğlu, Über'in Kurucusu Hande Arslan, oyuncu Serhat Arslan, Hypers Ajans kurucusu Tolga Akış, youtuber Berkcan Güven, youtuber Efe Uygaç ve rap sanatçısı Önder Doğan/Murda konuşmacı olarak katıldı.
Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü Başkanı Ahmet Onur Ürkmez etkinlikle ilgili "Bu etkinliğin on altıncısını düzenliyoruz şu anda ve galiba en iyi etkinliğimiz bu oldu. Gelen isimler çok büyük isimler ve bu isimleri getirmek zor oldu bizim için. Bu etkinlik yedi ayda hazırlanarak ortaya çıktı ve başardığımız için çok mutluyuz." dedi.
Group EMEA CEO'su Demet İkiler, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler reklamcılık sektöründe insanlara dokunabilecek reklamlar yapmanın öneminden bahsetti. Yeni fikir üretmenin gençleri başarıya götüreceğine değindi. Demet İkiler reklamcılık sektöründe bilgi döneminde olduklarını belirterek "Bizim işimiz tüketiciyi tanımak. Tüketiciyi dijital ortamlarda bıraktıkları veri ve bunları anlamlandıran algoritmalar ve yapay zeka gibi teknolojiler sayesinde çok daha iyi analiz etmeye, onların derinlerine inmeye, yaşam tarzları ve seçimleriyle ilgili veri sahibi olmaya başladık. Yani iletişimde çok kalabalık dahi olsanız biz sizi o kalabalıklar içinde tekilleştirebiliyoruz, kişiselleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bunun sayesinde sizleri en iyi şekilde tanıyıp mesajlarımızı size ulaştırabiliyoruz." dedi.
Volkan İkiler ise "Bizim için en önemli şey fikir ve bu fikri sürdürülebilir olarak yeşertip büyütmek. Büyüttüğünüz bu fikri tüm mecralarda anlam teşkil edecek bir şekilde yayma becerisine sahip olmaktır" açıklamasında bulundu.
8 Mart Pazar günü devam eden etkinliğin ikinci gününde İllüstrasyon sanatçısı Ethem Onur Bilgiç, İllüstrasyon sanatçısı Burak Şentürk, teknoloji/pazarlama stratejisti Hakan Akben, influencer Damla Altun, seri girişimci Hakan Baş öğrencilerle buluştu. Konuşmacılar etkinliğin ikinci gününde dijital pazarlama, sosyal medya, reklam sektörü ve influencerlık gibi yeni medya konularını öğrencilerle paylaştı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kampüste Reklam Var'ın on altıncısı düzenledi
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi, CEO, Güncel
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