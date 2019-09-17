Haberler » Güncel » Haber

Kampüsteki kazada ölen sezen için üniversitede hazin tören (2)

GENÇ KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİİzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yoldan karşıya geçmek istediği sırada traktörün altıda kalıp hayatını kaybeden Sezen Zambak için (23), Çiğli ilçesindeki Yaka Mahallesi Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi.

17.09.2019 17:59Kampüsteki kazada ölen sezen için üniversitede hazin tören (2)

GENÇ KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yoldan karşıya geçmek istediği sırada traktörün altıda kalıp hayatını kaybeden Sezen Zambak için (23), Çiğli ilçesindeki Yaka Mahallesi Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, baba Metin Zambak ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Kevser Zambak ise cami bahçesine gelemedi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, acılı baba Metin Zambak'ı bir an olsun yalnız bırakmayıp, teskin etti. Sevilen öğrenci Sezen Zambak'ın arkadaşları ve akrabaları ise üzerine Türk bayrağı örtülü olan, yemeni ve karanfiller bırakılan tabutun başında nöbet tuttu. Baba Metin Zambak'ın, kızının tabutuna son kez sarılması, yürekleri burktu. Helallik alınmasının ve cenaze namazının kılınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Çiğli Mezarlığı'na defnedildi. Genç kızın, dedesinin mezarının üzerine defnedildiği öğrenildi.
Davut CAN - Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,



Ege Üniversitesi, Bornova, Çiğli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 İlkler TEKNOFEST'te sergileniyor
19:40 Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı
19:40 Milli Takım, Avrupa Pirat Şampiyonası'nda iddialı
19:39 Şehit Serkan Saka şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı
19:38 Liberya iç savaşlarla yargı önünde hesaplaşacak
19:38 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın - NUR
19:36 Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'da yapılan ırkçı saldırı