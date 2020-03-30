“Kamu alacaklarına ilişkin işlemler de durdurulsun”

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin salgın sürecine yüksek banka borçları ile yakalandığına dikkat çeken TURAB Genel Başkanı Canan Sunay, firmaların ayakta kalabilmesi için Amme alacaklarının tahsili prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Dunya.com