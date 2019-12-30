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Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme zammı indirildi

Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı.

30.12.2019 07:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 07:41

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirildi. Yayımlanan kararda "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir" denildi.

VARLIK BARIŞINDA SÜRE 6 AY UZATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı.

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının varlıklarını kolaylıkla ülkeye getirmelerine imkân tanıyan Varlık Barışı düzenlemesi ile getirilen varlıklara hiçbir vergi yükümlülüğü uygulanmayacak. Daha evvel yurt dışında bulunan para, altın, tahvil, bono, hisse senedi tarzında varlıklarını yurda getirecek olan şirket veya gerçek kişilerden hiçbir vergi alınmamasına karar verilmişti. Varlık Barışı da buna imkân tanıyan bir düzenleme olarak biliniyor.

VARLIK BARIŞI NELERİ KAPSAR?

Döviz, Altın, Para, Sermaye Piyasası araçları (hisse senedi, tahvil vb.), Menkul Kıymet varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar (arsa, arazi, tapu kütüğüne kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyet kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler), şirketin ortaklarına olan borçları vergi barışı kapsamına girmektedir.

Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme zammı indirildi

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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