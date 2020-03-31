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Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelire erteleme

Kamu arazileri üzerindeki 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisinden tahsil edilecek 300 milyon liralık gelir 6 ay süreyle ertelendi.

31.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:28
Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelire erteleme
Kamu arazileri üzerindeki 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisinden tahsil edilecek 300 milyon liralık gelir 6 ay süreyle ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirler 6 ay süreyle ertelendi.
Milli Emlak Genel Tebliği ile ertelemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerinin ertelenmesi için başvuru şartı aranmayacak.
Ertelenen alacaklar, süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.
Milli Emlak Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, erteleme tedbiri, kamu arazileri üzerinde bulunan 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisinden elde edilecek toplam 300 milyon lira tutarındaki geliri kapsıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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