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Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirlere erteleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirlerin 6 ay ertelendiği açıklandı.

31.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:58
Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirlere erteleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirlerin 6 ay ertelendiği açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde, kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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