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Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi.

26.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:06
Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a hazine arazileri üzerinde tesisi bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilere ilişkin geçici madde eklendi.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, söz konusu düzenlemeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgınının ülkemiz turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirler, 6 ay süreyle ertelendi." bilgisini verdi.
Kurum, düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 6 ay ertelendiğini belirterek, "Bu alacaklar, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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