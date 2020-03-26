Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinin borçları ertelendi

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi.

Kaynak: Dunya.com