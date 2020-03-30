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Kamu bankalarından altı ayı ödemesiz 36 ay vadeli bireysel kredi

Kamu bankaları, 1 Nisan'dan itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk altı ayı ödemesiz, 36 ay vadeli "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" vermeye başlıyor.

30.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:56
Kamu bankalarından altı ayı ödemesiz 36 ay vadeli bireysel kredi

Kamu bankaları, 1 Nisan'dan itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk altı ayı ödemesiz, 36 ay vadeli "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" vermeye başlıyor.

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan  'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak  hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" denildi.

Buna göre, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla, ihtiyaç sahipleri 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredilerini kullanabilecekler. Buna göre, 10 bin lira kullananlar, ilk altı ay kredi geri ödemesi yapmayacak ve sonraki 30 aylık dönemde ayda 376 lira ödeyecek. Krediyi 7,500 lira olarak kullananlar da, ilk altı ay ödemesiz geçtikten sonra 30 ay boyunca ayda 282 lira ve 5,000 lira kredi kullananlar da ilk altı ayı ödemesiz geçirdikten sonra, 30 aylık dönemde ayda 188 lira ödeyecekler.

Açıklamada, "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden  itibaren kabul edilecektir. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankalarımızın mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir" denildi. (Tablo)


Kaynak: DHA

Etiketler: Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, 1 Nisan, Ekonomi
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