Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamu bankalarından "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi"

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi.

30.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:16
Kamu bankalarından
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi.
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye 'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
Söz konusu kredi uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle:
Kredi Tutarı (TL)
Toplam Vade
Ödemesiz Dönem
Taksit Tutarı (TL)
(Sonraki 30 ay boyunca)
10.000
36 ay
6 ay
376
7.500
36 ay
6 ay
282
5.000
36 ay
6 ay
188
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ziraat Bankası, 1 Nisan, Türkiye, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Sağlık Bakanlığı’na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding’den anlamlı hareket Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:52: TOBB'dan 'muayene süresi geçen araç' açıklaması - Ekonomi 16:52: Benzin ve motorine indirim - Ekonomi 16:52: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:49: Son Dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi 16:48: ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf kredisinde yeni düzenleme yapıldı" - Ekonomi 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:36: Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı - Ekonomi 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:32: İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu - Ekonomi 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber 13:57: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı - Ekonomi