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Kamu bankalarından ortak açıklama

Kamu bankaları bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi.

07.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:22
Kamu bankalarından ortak açıklama
Kamu bankaları bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye 'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi.

Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası), bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi. Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, iş tutumları ile örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediklerinin altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi
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