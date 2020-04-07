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Kamu bankalarından tepki

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.

07.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:44
Kamu bankalarından tepki

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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