Kamu bankalarından tepki
Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.
07.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:44
Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi