Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptıkları ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.

07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48
Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptıkları ortak açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerine haksız ve gerçek dışı eleştirilerin yapıldığını, iş tutuşlarıyla örtüşmeyen söz konusu eleştirileri kabul etmediklerini duyurdu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yaptıkları ortak açıklamada, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu'nun sosyal medya üzerinden kamu bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirilerinin olduğu belirtildi.
Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkenin virüs salgınıyla ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdikleri vurgulanan açıklamada, "Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kamu bankalarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na tepki - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Ekonomi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Ekonomi
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:32: IATA: Havacılık sektöründe 25 milyon kişinin işi risk altında - Ekonomi 19:24: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Ekonomi 19:22: Kamu bankalarından ortak açıklama - Ekonomi 19:06: Albayrak: "71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira... - Ekonomi 19:04: Albayrak: "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak... - Ekonomi 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber 18:04: Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü - Ekonomi 17:12: BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti - Ekonomi 17:06: Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi - Ekonomi 16:36: Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı - Ekonomi