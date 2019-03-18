Kamu Başdenetçisi Malkoç: "2018'de 17 Bin 815 Müracaat Geldi, Verdiğimiz Karar 17 Bin 545"

Kaynak: İHA

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Sakarya Üniversitesinde yaptığı konuşmada, 2018 yılında Kamu Denetim Kurumuna 17 bin 815 müracaat geldiğini 17 bin 545'nin karara bağlandığını söyledi.Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, ilk olarak Sakarya Üniversite Rektörü Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Malkoç, SAÜ Hukuk Fakültesi Konferans salonunda 'Adelet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferans katıldı. Kamu Başdenetçisi konferansta çok hızlı çalışmak zorunda olduklarını ve 6 ay içerisinde müracaatları sonuçlandırdıklarını belirtildi."Çözümlerimiz dosthane"Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç yaptığı açıklamada, "Kamu Denetim Kurumu devlet ile vatandaş arasında yaşanan ilişkilerde devlet güçlü. Devletin kurumları güçlü karar alıcı onların aldığı kararlar vatandaşın aleyhineyse, onun uygulanması vatandaşın aleyhineyse, hukuka aykırıysa bunu kucaklayacak kurumlardan birisi kamu denetim kurumudur. Çok yeni bir kurum, biz 6 yıllık bir kurumuz. Bizi Meclis seçiyor, 4 yıllığına seçiyor. İdareye karşı vatandaşın avukatlığını yapacağımız için böyle sağlamlaşmış bir kurum. Bize başvurular çok kolay, elektronik ortamdan başvurular yapılabiliyor. Türkiye'de belediye hizmetlerinden, eğitime, sağlığa bütün hizmetlere kadar kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına çalışıyoruz. Bize yapılan müracaatları 6 ay içerisinde sonuçlandırıyoruz. 2018'de 17 bin 815 müracaat geldi, 2018'de verdiğimiz karar 17 bin 545. Çünkü çok hızlı çalışmak durumundayız, kanun 6 ay süre vermiş. Çözümlerimiz dosthane" dedi. - SAKARYA