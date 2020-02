Kamu Başdenetçisi Malkoç: "28 Şubat'ı demokrasi ve sandık bitirdi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, on binlerce genç kızın üniversite okuyamadığı, hukukun ayaklar altına alındığı 28 Şubat sürecinin demokrasi ve sandıkla son bulduğunu belirtti.28 Şubat sürecinde Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden 20 ve 21. dönem Trabzon Milletvekili olarak parlamentoda görev alan Malkoç, bir konferansa katılmak için geldiği Nevşehir'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye 'nin geçmişte askeri darbelere maruz kaldığına dikkati çeken Malkoç, halkın oylarıyla seçilen hükümetlerin, cuntacılar tarafından hukuk tanımaz bir anlayışla görevden uzaklaştırıldığını, bu durumun ülkenin refahı, kalkınması ve gelişmesine ağır zararlar verdiğini söyledi.Malkoç, 28 Şubat postmodern darbesinin, halkın dini inancını ortadan kaldırmanın yanı sıra Türkiye'de iç savaş çıkarmak için gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Türkiye'nin yakın siyasi tarihi adeta darbeler tarihidir. Bunlardan birisi de 28 Şubat'tır. 28 Şubat'ın iki hedefi vardı. Birisi, Türkiye'de din ve maneviyat adına, İslam adına ne varsa ezmek, yok etmek. İkincisi de Türkiye'de iç savaş çıkarmaktı. Türkiye'nin manevi yönü kuvvetli, vatansever, demokrasi ve hukuktan yana olan insanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini birbirine vurdurmaktı. Dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın feraseti, dirayet ve tecrübesi sayesinde bu süreç atlatıldı. Milyonlarca insan mağdur oldu, on binlerce kızımız üniversite okuyamadı. Hukuk ayaklar altına alındı. Başbakana omuz atan askerler, küfreden generalleri gördük ama memnuniyetle ifade ediyorum ki 28 Şubat'ı demokrasi ve sandık bitirdi.""Darbe hattı ile fay hattı bu ülkeye geçmişte büyük zarar vermiştir"Darbelerin, Türkiye'nin her alanda büyümesinin önüne set olduğuna değinen Malkoç, cuntacılığı hukuk tanımaz eşkıyalık olarak nitelendirdi.Darbe heveslilerinin verdiği zararların önüne geçilmesi için günümüzde çeşitli önlemler alındığını anlatan Malkoç, şöyle devam etti:"Türkiye'nin iki ciddi derdi vardır. Birisi deprem, diğeri darbedir. Deprem fay hatlarıyla cuntacılar da darbeyle zarar vermiştir. Darbe hattı ile fay hattı bu ülkeye geçmişte büyük zarar vermiştir. Şimdi nasıl depremlere karşı, kentsel dönüşüm ile sağlam binalar yapıyorsak, Türkiye'deki darbe hattına karşı da yasal ve anayasal tedbirler alınmış, STK'ler, barolarımız, hukukçularımız, siyasetçilerimiz anayasaya, demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmışlardır."Malkoç, darbelerin Türkiye'nin makus kara talihi olmaktan çıkarılması için demokratik adımlar atıldığını, böylelikle de ülkenin geleceğinin aydınlığa kavuştuğunu belirtti."Türkiye'nin geleceği aydınlanmıştır"Malkoç, 28 Şubat mağdurlarının sorunlarının giderilmesi için TBMM ve AK Parti hükümetlerinin yoğun çalışmalar sergileyerek mağduriyetleri ortadan kaldırdığını da anlatarak, şöyle konuştu:"Her 10 yılda bir darbe, Türkiye'yi geri bırakmıştır. Eğer 28 Şubat olmasaydı Türkiye'nin milli geliri 10 bin dolar değil, 20 bin dolar olurdu. Türkiye, yerli otomobili bugün değil o gün yapardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı yasal tedbirlerle, yapılan değişikliklerle Türkiye önemli ölçüde darbe geleneğinden kurtulmuştur. Türkiye'nin geleceği aydınlanmıştır. Siyasi tartışmalar, farklı düşünceler olur ama hepsi demokrasi içinde çözülür. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin Milli Savunma Bakanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarmanın İçişleri Bakanlığına bağlanması, darbeci üreten genç yavrularımızın zihinlerini körelten hocalarının bulunduğu bazı okulların kapatılarak Milli Savunma Üniversitesi kurulması, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Devletin hukuka bağlılığı cuntacıların heveslerini kırmıştır."