Kamu Başdenetçisi Malkoç, "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konferansı verdi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "28 Şubat'ın da FETÖ darbe girişiminin de ortak bir hedefi vardı; Türkiye 'yi bölme, parçalama ve bütünlüğünü bozmak." dedi.Malkoç, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Konferans Salonu'ndaki "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferansta, 28 Şubat'ta TBMM'den güvenoyu almış meşru bir hükümetin TSK'nin içerisindeki bir grup tarafından silah zoruyla indirilmeye çalışıldığını belirtti.28 Şubat sürecinde ismi açıklanmayan bazı generallerin televizyon ve gazeteler aracılığıyla "Gerekirse silah kullanacağız", "Gerekirse bir milyon kişi ölür" gibi açıklamalar yaptığını anlatan Malkoç, tankların yürütüldüğünü ve namlunun ucuyla demokrasiye ayar verilmeye çalışıldığını ifade etti.Malkoç, bugüne gelindiğinde "Ergenekon" ve "Balyoz" davalarına "hikaye" diyenler olduğunu anımsatarak "FETÖ'cüler sulandırdı doğru ama Ergenekon ve Balyoz darbecileri vardı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, onları önledi, darbe yapamadılar." dedi.28 Şubat öncesi ve sonrası her 10 yılda bir darbe girişimi yaşandığını ve bu durumun Türkiye'yi zor duruma düşürdüğünü anlatan Malkoç, şöyle devam etti:"Özellikle 15 Temmuz darbe planından sonra çok güzel bir şey oldu, darbecilerin hepsi yargılandı. Darbe teşebbüsüne kalkışanlar veya o örgütten olanlar. Bazı yanlışlıklar oldu mu? Oluyor. Darbeyle mücadele kanserle mücadele gibidir. Hani o tedavi de kemoterapi uygulanıyor ya. Kemoterapi uygulanırken hasta, sakat hücrelerin yanında sağlam hücreler de zarar görüyor ama daha sonra tedavinin ilerleyen aşamasında o sağlam hücreler zarar görmüşse bile düzeltiliyor. İşte bu mücadelede eksik noksan yanlışlık varsa bunlar düzeliyor ama 28 Şubat'ın da FETÖ darbe girişiminin de ortak bir hedefi vardı; Türkiye'yi bölme, parçalama ve Türkiye'nin bütünlüğünü bozmak. Her ikisi de yurt dışında NATO'nun desteğiyle hazırlanmış olan bir projeydi. Her sıkıntıdan musibetten bir ders çıkardık. Nasıl kentsel dönüşümle şehirlerimizi, binalarımızı sağlamlaştırıyorsak darbe fay hatlarından sonra demokrasimizi daha da sağlamlaştırmaya başladık. Darbeye beşiklik yapan kim varsa temizleniyor."Amerikan istihbaratının yan kuruluşu tarafından "Türkiye'de yeni darbe teşebbüsü olacakmış" dedikodusu başlatıldığını hatırlatan Malkoç, bu hamlenin hedefinin Türkiye'yi huzursuz etmek olduğunu söyledi.Türkiye'de bir daha darbe teşebbüsüne cesaret edilemeyeceğini aktaran Malkoç, "Türkiye'de darbeye teşebbüs olmaz Allah'ın izniyle. Diyelim oldu yeni alınan bekçiler var ya onlar bile darbenin üstesinden gelir Allah'ın izniyle. Türkiye bunlardan kurtuldu ve güçlendi." diye konuştu.Malkoç'a, konferans sonrası KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından kente özgü yöresel ürünlerin olduğu sepet ve plaket takdim edildi.Konferansa Vali Recep Soytürk, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile kaymakamlar ve belediye başkanları ile ilgililer katıldı.