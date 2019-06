Kamu Başdenetçisi Malkoç Azerbaycan'da

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç 18-19 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen 16. Bakü Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı çerçevesinde Azerbaycan'a geldi.



"Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Gerçekleştirmede Ombudsmanın Rolü" konulu 16. Bakü Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başta olmak üzere Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Sırbistan ve Tataristan gibi ülkelerden Kamu Ombudsmanlar, görevliler ve Azerbaycanlı milletvekilleri katıldı.



"Azerbaycan Ombudsmanlığı ile dayanışma içerisindeyiz"



Türkiye'nin insan hakları alanında yapmış olduğu reformları dünyaya ve Türkiye'ye etkisini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu çalışmalar ülkeler için çok önemli, Türkiye'nin tecrübesi çok önemli. Çünkü, Türkiye kültürlerin kesiştiği, coğrafyaların kesiştiği, Asya, Afrika, Avrupa'nın kesiştiği bir noktada. Türkiye tecrübesini buralara aktarmaya çalışıyoruz. Azerbaycan Ombudsmanlığı ile bu anlamda dayanışma içerisindeyiz" dedi.



"BM üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedi"



Şeref Malkoç, "Her ülke kendi içerisindeki bu sorunları halletmeye kalkıyor. Ancak, bunun uluslararası boyutu var. Birleşmiş Milletler (BM) bugüne kadar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedi. İstendiği kadar BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olsun ve ya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olsun bunları ülkeler ve topluluklar kendilerine has görüyor. Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı vardı. Mısır tarihinde ilk defa halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı vardı. Askeri darbeyle indirildi ve mahkemede yargılanırken şehit oldu. Dünyada yeterince ses çıkmıyor. İnsan haklarından, Ombudsmanlardan veya demokrasi denildiğinde mangalda kül bırakmayanlardan ses çıkmıyor. Bu dünyanın ayıbıdır. Avrupa'da son bir yılda 20'ye yakın cami tahrip edildi. Bu açıdan Ombudsmanların rolü çok önemli. İnsan hakları bun anlamda çok önemli. Bu toplantılara önem veriyoruz. Dünyadaki bütün bu olumsuz gelişmeler İnsan Hakları savunucularının, Ombudsmanların ve vicdan sahibi insanlar sayesinde etkin bir mücadeleyle önleneceği kanaatindeyim" diye konuştu.



"2018 yılında bize 17 bin 507 yazılı şikayet geldi"



Konferansta Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İyi Yönetim ve Bürokrasinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Etkisi konusunda yaptı.



Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğun hem Kafkaslar bölgesine hem de Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya huzuru barışı getirmek açısından son derece önemli olduğunu belirten Malkoç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Tabi bu iki ülke arasında dostluğun bu kadar ileri safhada olması, bölge barışına katkının, adaletli işleyişin bu kadar iyi olmasında, her iki cumhurbaşkanının yani sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkıları var. Adalet hava gibidir, su gibidir, ekmek gibidir. Eğer eksik olursa, noksan olursa hayat olmaz. Bu anlamda Ombudsmanların rolü çok önemli. Türkiye Ombudsmanlığı olarak bu imkanlardan istifade etme, zorlukları da hakkaniyet ve adalet davranarak idareyi bu noktada uyararak verdiğimiz tavsiye kararlarıyla güçlendirmeye çalışıyoruz. Bizim verdiğimiz kararlara uyma oranı yüzde 70'leri buldu. Bunun İskandinav ülkelerinde ortalaması yüzde 80. Özellikle Türkiye'de yapılan reformlarda, reform çalışmalarında biz yasama organında bulunan bütün siyasi partilerle temas halindeyiz. Parlamentoda, parlamenterlerle ve parlamentodaki komisyonlarla sürekli toplantı halindeyiz. Gerek Türkiye'de insan hakları açısından, gerekse dünyada insan hakları açısından gündemde olan sorunları her ay bir toplantıyla tartışıyoruz, ve bu toplantılara parlamenterleri davet ediyoruz, akademisyenleri davet ediyoruz, bakanlıkları davet ediyoruz. Dolayısıyla hem kurumu onlara anlatıyoruz, hem de ombudsmanlığın ne kadar önemli olduğunu onlara anlatıyoruz. 2018 yılında bize 17 bin 507 yazılı şikayet geldi. Bunun yanında 100 bine yakın insan da elektronik ortamda veya kurumumuza gelerek veya telefonla bizden hukuki yardım ve destek istedi. Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde bu rakam azımsanamayacak bir rakamdır. Biz verdiğimiz kararların Türk idaresi açısından uygulanmasını ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Kanunlar parlamentoda çıkmadan önce bizim kanunların değişmesi için verdiğimiz raporlar var, parlamento komisyonları ile görüşmelerimiz var. Bunun çok faydasını gördük"



"AGİT, BM, Avrupa Birliği 25 yıldan beri uğraşıyor"



Azerbaycan topraklarını yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu ifade eden Malkoç,"1 milyon kişi göçmen durumundayken bunun getirdiği zorluklar var bunu da uluslararası kurumların çözmesi gerekiyor. AGİT, BM, Avrupa Birliği 25 yıldan beri uğraşıyor. Uğraştıklarında bir netice yok, çünkü çözme niyetleri yok. Türkiye, bakın komşumuz Suriye, Irak, İran ve Suriye'de iç savaş var. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de, Irak iç savaşından kaçan 500.000 Iraklı Türkiye'de, Pakistan'dan ve ya İran'dan, Afganistan'dan gelen 500 bin insan var. Türkiye 5 milyon mülteciye bakıyor. Sadece Suriyeliler harcadığımız para 38 milyar doları buldu. Türkiye Ombudsmanları olarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili özel bir rapor hazırladık. Bu insanların evi yıkılmış, vatanları işgal altında, anneleri, babaları ölmüş bunlara nasıl yardım edebiliriz diye. Dünyada bu kadar haksızlık olduğu müddetçe, savaş olduğu müddetçe, insan hakları bu anlamda bu kadar ihlal edildiği müddetçe, Afrika'daki, Asya'daki fakirlik yoksulluk böyle olduğun müddetçe göç oluyor. Göç olduğu zaman, Afrika'dan gelen göçmenlere ve ya Türkiye üzerinden, Yunanistan, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya giden göçmenlere Avrupalılar istediği kadar tel örgü konusun, önleyemezler" ifadelerini kullandı.



"Avrupa'da 20 tane camiye saldırı yapıldı"



Malkoç, "10 ay içerisinde Avrupa'da 20 tane camiye saldırı yapıldı. Çoğunun failleri bulunamadı nasıl bulunamaz, biz Almanya'nın yönetimini biliyoruz, Fransa'nın yönetimini biliyoruz. Nasıl bulunamıyor. Bu haksızlıkları hep beraber önleyeceğiz. Çünkü insanın vicdanı, hakkaniyet duygusu, hukuk duygusunu, haksızlıkları her zaman yenecektir. En kuvvetli şey haklı olmaktır, adaleti savunmaktır. Hem kendi ülkemizde yanlış yapan idarecileri kararlarımızla doğru uygulamalara teşvik edeceğiz, hem de dünyada insan hakları açısından adalet açısından sesimizi gür çıkaracağız" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

