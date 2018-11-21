Kamu Başdenetçisi Malkoç Batman'da

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:33



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:33

Kamu Başdenetçisi Malkoç Batman'daBATMAN - Bir dizi ziyaret ve inceleme için Siirt'e gidecek olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Batman Havaalanı'nda Batman Valisi Hulusi Şahin, vali yardımcıları, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Siirt'e hareket etmeden önce bir açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biliyorsunuz Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını denetler. Biz hem kurumun faaliyetlerini anlatmak hem de illerimizdeki çalışmaları görmek üzere zaman zaman Anadolu'ya çıkıyoruz. Bugün Siirt'e gideceğiz. Yarın da Bitlis'te olacağız. Hem valilik ve mahalli idarelerle ilgili birimlerle görüşeceğiz, halkla buluşacağız. Ardından da hem Siirt Üniversitesi'nde hem de Bitlis Üniversitesi'nde hakkaniyet, adalet ve kamu denetçiliği ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Bu bölge Türkiye'nin müstesna yerlerinden birisi. İnşallah Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, huzuru içerisinde Türkiye daha da gelişecek, daha da refah ülkesi olacak. Bu olurken Türkiye'nin 2023 hedefleri, yani Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü hedeflerine doğru yürürken, yeni Türkiye, insan hakları, demokrasi, hakkaniyet ve adalet üzerinde yükselecektir. Türkiye'yi üzerinde yanlış hesapları olanlara karşı da demokrasi ve hukukun içerisinde Türkiye en güzel cevabı verecektir. Biz çevremizde olan ülkelerden Suriye'den, Irak'tan dersler çıkararak Türkiye'yi bu bölgede huzur ve barışın teminatı, Avrupa ile Rusya ve dünyanın geri kalan kısmıyla da demokrasi, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde örnek ülke yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.