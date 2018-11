Kamu Başdenetçisi Malkoç, Beü Öğrencileri ile Buluştu

23 Kasım 2018 Cuma 09:59



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen 'Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferansa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Bitlis Valiliği ziyaretinin ardından BEÜ Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferansta konuştu. Konferansa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bazı kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Konferans öncesinde bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Geleneğimizde ve geçmişimizde şöyle güzel bir cümle de vardır. Diyor ki 'geciken adalet, adalet değildir.' Mutlaka mahkemelerimiz çalışıyor. Mutlaka çok güzel kararlar alıyorlar. Ama gecikmemesi gerekiyor. Yaklaşık 20 yıllık idareciyim. İdare birçok eylem, işlem oluyor. Birçok karar alıyor. Ben de mesai arkadaşlarımla birlikte birçok eylem ve işlemlerde bulundum. Birçok kararlar aldım. Bunu hep devlet adına yaptım. Geleneğimizde ve geçmişimizde şöyle güzel bir cümle de vardır. Diyor ki, 'geciken adalet, adalet değildir.' Mutlaka mahkemelerimiz çalışıyor. Mutlaka çok güzel kararlar alıyorlar. Ama gecikmemesi gerekiyor. Bazen öyle kararlar alıyoruz ki kendimi vatandaşın yerine koyduğumda diyorum ki böyle karar aldırmak inşallah doğrudur. İnşallah vatandaşımız zarar görmemiştir. Böyle vicdanımı yokladığımda emin olun zorlandığım dönemler oldu. Zannediyorum ki bu kurumun devletimize ve memleketimize en büyük katkısı bu olacak. Süre sınırlaması var. Devletle vatandaşı buluşturmak ile ilgili bir görevi var. Devlette, bir kez daha düşünün. Vatandaşa da bir kez de sen bu açıdan bak gibi bir yönlendirmesi var. Hakikatken çok güzelmiş. Ben bir valiyim ama inanın yeni yeni tanıyoruz. Çünkü kolay olmuyor yerleşmesi bu tür kurumların. İnşallah sizlerin çabasıyla tanıyacağız. Bu kurumu inşallah memleketimize yerleştireceğiz" dedi."Medeniyetin, insanlığın beşiğidir buralar"Daha sonra konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, milattan öncesinden beri her kim güçlü olmak istiyorsa bu coğrafyada yetkin olmak durumunda kaldığını belirtti. Malkoç, "Allah bize öyle bir coğrafya nasip etmiş ki şu Anadolu coğrafyası. Milattan öncesinden beri her kim güçlü olmak istiyorsa bu coğrafyada yetkin olmak durumunda kalmıştır. Bütün dinler, peygamberler bu coğrafyanın etrafından gelmiş. Önemli savaşlar, ilkyazı, ilk medeniyet, insanlık adına aklınıza ne geliyorsa burada olmuş. Bitlis ne güzel bir il. Bitlis varken Berlin yoktu, Londra yoktu, Paris yoktu, New York yoktu, Moskova yoktu. Böyle bir toprak buralar. Medeniyetin, insanlığın beşiğidir buralar. Dünyanın neresinde petrol çıkarsa çıksın, ister Rusya , ister Hazar'da, ister İran , ister Irak 'ta ister doğu Akdeniz 'de dünyaya açılması için borularla Türkiye üzerinden geçmek zorunda. Dünyada uluslararası uçan her yüz uçaktan en az 60'ı Türkiye üzerinden uçmak zorunda. Bunun için TBMM kanun çıkarmış değil, Cenabı Allah'ın koyduğu fizik kuralları bunu gerektiriyor. Onun için dünyanın en büyük havaalanını Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yapıyor. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye giden göçmen kuşlar var. Göçmen kuşlar uçarken bile bu Anadolu topraklarını kullanıyor. Böyle mübarek bir ülkedir. Onun için çok çalışmamız lazımdır. Diyarbakır Bosna 'dır, Buhara Bursa 'dır, Trabzon Erbil 'dir, Halep Gaziantep 'tir, İstanbul Tahran 'dır, Bağdat 'tır, Taşkent 'tir, Bişkek'tir böyle bir coğrafyadayız. Sadece Türkiye için değil, bu coğrafyalar içinde alın teri dökmek zorundayız" diye konuştu.Malkoç, devletin temelinin adalet olduğuna işaret ederek, "Anayasada da, kanunlarımızda da böyledir. İnancımızda, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de cenabı Allah birçok kavramları vurgular. İnsanlarla kainat arasındaki ilişkiyi anlatır. Kainatla düzen arasındaki ilişki anlatır. Bu önem verdiği kavramlarla birlikte özellikle vurgulanan adalet ve nizam kavramı var. Bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Allah bu ayetler bütün insanlara olduğu kadar özellikle yöneticilere bir hitaptır. Bizim inancımızda insan eşrefi mahlükattır. Allah bütün yaratıklarını insanın emrine, hizmetine vermiştir. İnsan aklını kullandığı müddetçe, bilimden ve tecrübeden faydalandığı müddetçe bundan yararlanır. Türkiye'de bu anlamda, bu alanda özellikle Tanzimat'tan sonra geriledik. Taklitçiliğe düştük. Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması sadece 80 milyon için değil, Balkanlar'dan Kafkaslara, Ortadoğu'dan bütün dünyaya adalet ve huzurun gelmesiyle ilgilidir. Osmanlı üç kıtada 600 yıl boyunca farklı dinleri, farklı dilleri, farklı mezhepleri bir arada tutmuş ve yönetmiştir. Biz böyle bir milletin ahfadıyız. Damarlarımızda, genlerimizde bu var. inşallah yeniden bunu hatırlayacağız ve ihya edeceğiz. Bu da adaletle olacak, insan haklarıyla olacak, demokrasiyle olacak. Burada hepimize görev düşüyor, kamu denetçiliği kurumuna da görev düşüyor. Biz bu görevi yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.Malkoç, "1400 yıllık İslam medeniyetine dayalı medeniyet birikimimiz var. Anadolu coğrafyasında Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle bin yıllık bir birlikteliğimiz var. Diyarbakır, Bağdat, Bitlis, Van ne fitneler gördü. Ne işgaller gördü. Ama bu millet hep beraber bu fitnelerin hepsinin üstesinden geldi. Birliğini ve beraberliğini muhafaza etti. bu günde terör örgütleri FETÖ, PKK ve benzerleri, yurt dışı unsurları istediği kadar uğraşsınlar. Nasıl bin yıl boyunca bu fitnelerin üzerinde gelmiş ve onları adaletin önünde yargılamışsak, inşallah kıyamete kadar da bir olacağız, beraber olacağız. Ama bunun ölçüsü adalettir hakkaniyettir, cenabı hakkın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi mizanı korumamızdır. Bu birlik ve beraberliği korumak, vatanımızı ve milletimizi bir arada tutmak için çok şehidimiz oldu. Şehitlerimize rahmet diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.Program, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a plaket verilmesiyle sona erdi.