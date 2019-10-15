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Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Vali Öksüz'e ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Türker Türker Öksüz'ü ziyaret etti.

15.10.2019 15:22Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Vali Öksüz'e ziyaret
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Türker Türker Öksüz'ü ziyaret etti.

Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri ile birlikte Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Malkoç, bir tarih ve kültür şehri olan şehitler diyarı Kars'ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Türker Öksüz, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti Kars'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaret anınsa Malkoç'a çeşitli hediyeler verdi. - KARS

Muammer Türker, Türker Öksüz, Şeref Malkoç, Yaşam

Kaynak: İHA

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