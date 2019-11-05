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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye terörle mücadelede dünyada örnek oldu

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye, sadece sınırları içindeki başarısıyla değil sınırların ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde verdiği mücadeleyle de dünyada örnek ülke oldu" dedi.

05.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:19Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye terörle mücadelede dünyada örnek oldu

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, " Türkiye, sadece sınırları içindeki başarısıyla değil sınırların ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde verdiği mücadeleyle de dünyada örnek ülke oldu" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Malkoç, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etmesinin ardından Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ile bir araya geldi. Şırnak Belediyesi'ne yaptığı ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Malkoç, "Türkiye son 20 yılda çok ciddi mesafeler aldı. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar önemli mesafeler aldı. Gerek DEAŞ'a gerek PKK'ya gerekse FETÖ terör örgütüne karşı mücadelelerin hepsinin de hukukun içinde yapılmasının memnuniyetini duyuyoruz. Özellikle sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yapılan harekatta Türkiye, sadece sınırları içindeki başarısı ile değil sınırların ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde verdiği mücadele ile de dünyada örnek bir ülke oldu. Biz başkaları gibi 'iyi terörist', 'kötü terörist' ayrımını yapmayan bir milletiz, bir ülkeyiz. Terörist, teröristtir çünkü. İnsanın malına, canına hangi vesile ile olursa olsun kastedenler mutlaka hak ettikleri müeyyideyi bulmalılar" dedi.



Türkiye, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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