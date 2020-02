Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kilis'te gazetecilere açıklama yaptı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye 'de birinin depremle diğerinin darbelerle ilgili iki fay hattı olduğunu belirterek, "Nasıl ki deprem ile ilgili gerekli tedbirler alındıysa çok şükür darbelerle ilgili de tedbirler alındı." dedi.Malkoç, "28 Şubat'tan 2023 Türkiyesi'ne" konulu konferans vermek üzere geldiği Kilis 'te ilk olarak Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Malkoç, Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğunu belirterek, buradaki huzur ve barışın sadece Türk milletinin değil Kafkasların, Balkanların hatta Orta Doğu'nun huzuru ve barışı demek olduğuna vurgu yaptı.Türkiye'nin tarih boyunca elinden geldiğince hem kendi halkına hem de bulunduğu coğrafyaya barış ve huzuru yaydığını vurgulayan Malkoç, "Türkiye, her 10 yılda bir darbe girişimleri olan bir ülke. Türkiye'de 2 tane fay hattı var; biri depremle ilgili diğeri darbelerle ilgilidir. İkisi de Türkiye'ye çok zarar vermiştir. Depremi önlemek mümkün değil, fiziki bir şey, tabii bir şey, doğal bir şey ama depremin etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak mümkündür." diye konuştu.Malkoç, devletin her kademesinin depremlerin etkilerini azaltmak adına gerekli tedbirleri aldığını hatırlattı.Darbeleri ikinci fay hattı olarak tanımladığını yineleyen Malkoç, şunları kaydetti:"Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olmuştur. 1960, 1971, 1980, 1997'deki 28 Şubat, 2007'de 27 Nisan bildirisi, 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi. İnsan bunları söylerken bile terliyor. Her 10 yılda bir böyle darbe teşebbüsünün olduğu ülkede birtakım sosyal sıkıntılar oluyor. Darbe demek cuntacılık, eşkıyalık, hukuksuzluk demektir. Nasıl ki deprem ile ilgili gerekli tedbirler alındıysa çok şükür darbelerle ilgili de tedbirler alındı."Konuşmaların ardından Vali Soytürk, Şeref Malkoç'a plaket takdim etti.Malkoç daha sonra, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş'u ziyaret etti.