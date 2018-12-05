Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Tunus'a Çalışma Ziyareti

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Tunus Ombudsmanı Abdessattar Ben Moussa'nın daveti üzerine Tunus'a çalışma ziyaretinde bulundu.Başdenetci Malkoç, ziyarette Tunus Ombudsmanı Abdessattar Ben Moussa, Ombudsman Abdessattar Ben Moussa, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan'ın katılımı ile Tunus Parlamentosunda Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Komisyonu ve Türkiye Dostluk Grubu Üyesi milletvekilleri, Al Horra Milletvekili Hassouna Nasfi ve Milli Koalisyon Milletvekili Mohamed Saidane ile görüştü. Tunus Adalet Bakanı Kerim Jamoussi ile de bir araya gelen Başdenetci Malkoç, ombudsmanlığın medeniyetimizde ve kültürümüzde var olduğunun altını çizdi. Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'deki ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Malkoç, kurumun 'İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır' inancını ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesini ilke edinerek çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Tunus Adalet Bakanı ile görüşmesinde dünyadaki mülteci sorununa da değinen Malkoç, savaş nedeniyle büyük insani dramlar yaşandığına, bu süreçten en fazla kadınlar ve çocukların etkilendiğine dikkat çekti. Türkiye'deki Suriyelilere yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Malkoç, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi ülkesine alarak insanlığın onurunu kurtardığını, sadece barınma değil eğitimden sağlığa mültecilerin her türlü ihtiyaçlarını giderme konusunda yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.Türkiye ve Tunus ilişkilerinin de ele alındığı görüşmelerde, iki ülkenin yakın ilişki içerisinde olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. - ANKARA