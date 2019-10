Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Ülke olarak şu anda iyi gidiyoruz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye 'nin ülke olarak şu anda iyi gittiğini belirterek, daha da ileriye gideceğini vurguladı.Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı kapsamında Malatya 'da bir otelde, kamu denetçileri Hüseyin Yürük, Sadettin Kalkan ve Yahya Akman ile birlikte sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da katıldı.Toplantıda konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Devlet yönetimimiz hizmet için çok güzel müesseseler kurmuş. Belediyeler, kaymakamlıklar valilikler, bunlara bağlı kurumlar, bakanlıklar buradaki temsilcileri hastaneleri okulları aklınıza gelebilecek bütün kurumlar bunlar var. İşte bu kurumların bu kurumda çalışan yöneticilerin, personellerin verdiği hizmetler esnasında bir noksanlık olursa, Devleti yönetenler, parlamentomuz var. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz demiş ki bir aksilik noksanlık olduğunda hemen mahkemeye gitmeyin. İşte orada kamu denetçiliği kurumu kurduk. Bu birimimiz ara buluculuk yapsın. Hakemlik yapsın, idare ile vatandaş arasındaki sorunları çözelim" diye konuştu.Malkoç, "Kamu denetçiliği kurumunun fazla tanınırlığı yok. Yeni bir kurum olan ama kökleri bizde olan bir kurum. Dünyadaki yaygın adı ombudsmanlık" ifadelerini kullandı.Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu millet her şeyin en iyisine layık. Millet ve ülke olarak çok şükür şu anda iyi gidiyoruz. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz. Yollarımız, hastanelerimiz, eğitim, Türkiye'de 1 milyon öğretmen var. 1 milyon sağlık görevlisi var. Bu olağanüstü bir şey. Daha da ileriye gideceğiz" diye konuştu.Malatya Valisi Aydın Baruş ise "İnsan oğlunun toplum halinde yaşamasından beri idare var olmuştur. İdarenin şekli ise o zaman ki kültür anlayışına göre değişmektedir. Her toplumu otorite altına almıştır. Otorite olmayan toplumlarda huzur ve güvenliği sağlayamazsınız" ifadelerini kullanırken, "Artık günümüzde bu otorite, demokratik otorite şeklinde tedavül etmektedir. Demokratik yönetimlerin esası ise idare ile vatandaş arasındaki güçlü bağlar kurmaktır. Vatandaş idareye güven duymazsa idare karşısında daima haksızlık yaptığını düşünürse, demokratik yönetimlerde krizlere neden olur. İşte bu güveni sağlayabilmek için demokratik yönetimler değişik yöntemler bulmuşlardır. Yargı bunlardan bir tanesidir. Vatandaş yanlış yapıldığını düşünüyorsa yargı yoluna başvurur. Sadece kişilere karşı değil, idareye de karşı. Ama bazen mahkeme süreçleri uzun sürebiliyor. Vatandaş bugünün ihtiyacına binaen idarenin yapmış olduğunu bir an önce düzeltilmesini talep edebiliyor" diye konuştu.Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Selahattin Gürkan da, "Avrupa Birliği kapsamında yapılan ve Malatya'nın da, bu kapsama alınıp ziyarette tercih edilmesi noktasında da başdenetçimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanırken, "Kamu başdenetiçiliğiyle ilgili kamuoyunda geniş anlamda bir bilgi var dersek doğru olmaz. Geçmiş dönemlerimizde 'aksakallı' veya 'ehli hukuk' dediğimiz söz bilen insanlara itibar edilmiştir. Söz bilen insanlara itibar edilmesi dediğimiz olguların yasal formata büründürülmüş şekliyle, biz ombudsmanlık veya kamu denetçiliği şeklinde ifade ediyoruz. Bu da önemli bir hadise. Bizler zaten yönetimin formal ve informal boyutuyla paralel gitmesi gerektiğine inanırız. Gerek kamu yönetiminde olsun gerek sivil toplum örgütlerinde olsun resmiyetin ve samimiyetin bir arada gittiği zaman, o kurumda bir anlam ifade eder. Sadece yazılı metinlerle hüküm vermeye kalkarsanız, o hüküm geçerli olmaz, sağlıklı olmaz ve neticeye müessir de olmaz" şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA